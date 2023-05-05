Прокуратура завела справу проти Почаївського монастиря

Кременецька окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом безгосподарського використання земель (ч.1 ст. 254 Кримінального кодексу), повідомляє «Главком».

Церковники самовільно облаштували відстійник на комунальній землі, кажуть правоохоронці. Крім цього, церковники частково зняли верхній шар ґрунту на іншій ділянці, що належить монастирю, з цільовим призначенням «для ведення підсобного сільського господарства».

Наразі суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на огляд двох земельних ділянок за участю спеціалістів працівників управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації.