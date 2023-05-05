Заморозки найближчими вихідними – знову в Україні!

У ніч на суботу та на неділю заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України (це швидше – Вінниччина, Кропивницький з районами та Черкащина).

Протягом дня в суботу температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті – до +15+19 градусів, місцями до +19+22 градусів.

У більшості наших областей градуси будуть стриманішими, +11+16-ть.

Вітер очікується з північного сходу, сходу, помірний, не дуже комфортний, бо рвучкий, можливо навіть й до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Тому підв’язуйте поясницю на городі, дітям на прогулянки візьміть шапочки, та й самі не надто розсупонюйтесь, хоч і сонце – вітер холодний, візьміть пудру на прогулянку, щоб селфі на протягах не вийшло із червоним носом.

Якщо рано кудись виїжджати чи пізно повертатися – принаймні тонкі пуховички не зайві!

Більша частина України вихідними потрапить у суху погоду (антициклон Tina на карті внизу), лише невеликі дощі в суботу можливі в Приазов’ї, і в суботу, і в неділю – місцями в західних областях.

До речі, в неділю, 7-го травня істотно похолоднішає на заході України (окрім Закарпаття), вдень лише +8+12 градусів. Там багато туристів вихідними – хто збирається, врахуйте цей прогноз.

У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків, вдень +11+13 градусів. Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, навіть сонячно, хіба що вранці у неділю збільшиться хмарність.

Але ще раз наголошує, що зовсім не спекотно, краще потім розстебнутися чи скинути зайвий одяг, ніж трястися від холоду.

Попри заморозки та північно-східний вітер в Україні все одно найкрасивіша весна, ця атмосфера навколо, бузок, каштани, тюльпани, скоро конвалії (не топчіть конвалій!), як каже моя подруга – за кордоном весна не така, наша весна якась ідейна)

Милуємося, відпочиваємо в міру, без какофонічних криків на шашликах, з повагою до країни та до людей, які нам цей відпочинок забезпечують, працюємо, донатимо, віримо!