Новини Тернополя 

Комісія міської ради готова зупинити будівництво в парку Нацвідродження: важливо, чи підтримає сесія

Irena 22 Views Прокоментуй!

Чергова сесія Тернопільської міської ради запланована на 8 серпня, постійні комісії наразі працюють над проектами рішень, за які голосуватимуть депутати. Одне з них надто знакове для захисників парку Нацвідродження.

У зв’язку із ситуацією, котра викликала суспільний резонанс, скарги мешканців пов’язаних із забудовою зеленої зони в парку Національного відродження, керуючись відповідними законами України, комісія міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі пропонує заборонити КП фірмі “Тернопільбудінвестзамовник” та іншим суб’єктам проводити підготовчі та будівельні роботи на земельній ділянці  в парку.

Про це у соцмережах пише член комісії та автор проекту рішення Тарас Серетний. За його словами, комісія висловилася одноголосно.

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