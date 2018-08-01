Комісія міської ради готова зупинити будівництво в парку Нацвідродження: важливо, чи підтримає сесія

Чергова сесія Тернопільської міської ради запланована на 8 серпня, постійні комісії наразі працюють над проектами рішень, за які голосуватимуть депутати. Одне з них надто знакове для захисників парку Нацвідродження.

У зв’язку із ситуацією, котра викликала суспільний резонанс, скарги мешканців пов’язаних із забудовою зеленої зони в парку Національного відродження, керуючись відповідними законами України, комісія міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі пропонує заборонити КП фірмі “Тернопільбудінвестзамовник” та іншим суб’єктам проводити підготовчі та будівельні роботи на земельній ділянці в парку.

Про це у соцмережах пише член комісії та автор проекту рішення Тарас Серетний. За його словами, комісія висловилася одноголосно.