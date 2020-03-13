У Китаї знайшли нульового пацієнта COVID-19

Перший випадок зараження коронавірусом нового типу стався в Китаї ще 17 листопада 2019 року, а не в грудні, як вважалося раніше.

Про це в п’ятницю, 13 березня, повідомляє газета South China Morning Post.

Згідно з урядовими даними 55-річний чоловік у провінції Хубей, можливо, був першим, хто захворів на коронавірус 17 листопада 2019 року.

З цієї дати щодня реєструвалося від одного до п’яти нових випадків. До 15 грудня загальна кількість заражень становила 27, а до 20 грудня – 60.

Нагадаємо, Китай повідомив про новий рекордно низький рівень хворих коронавірусом. За останню добу з’явилося лише 11 нових заражених.

За час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.

В Італії за добу кількість заражених зросла на 2651 випадок, в Іспанії – на 869, у Франції – на 595.

У Німеччині за цей час зареєстрували 170 випадків інфікування, в Австрії – 56, у Данії – 173, у Норвегії – 104, у Швеції – 99.

В Україні підтвердили 3 випадки хворих на коронавірус.

СловоДіло