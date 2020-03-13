З 23 березня тернополянам радять кип’ятити водопровідну воду

“Тернопільводоканал” починає планове очищення, промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях проводитиме КП “Тернопільводоканал” з 23 березня по 3 квітня. У зв’язку з цим можливе незначне погіршення якості води за органолептичними показниками (запах, колір, смак), – повідомляють у КП.