12:23 | 13.03.2020
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Новини Тернополя 

З 23 березня тернополянам радять кип’ятити водопровідну воду

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“Тернопільводоканал” починає планове очищення, промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях проводитиме КП “Тернопільводоканал” з 23 березня по 3 квітня. У зв’язку з цим можливе незначне погіршення якості води за органолептичними показниками (запах, колір, смак), – повідомляють у КП.

КП “Тернопільводоканал” радить кип’ятити воду перед вживанням у вказаний період і просить вибачити за тимчасові незручності.

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