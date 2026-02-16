04:54 | 17.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Графік відключень електроенергії 17 лютого на Тернопільщині

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 17.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

У графіку вказана, час включення електроенергії! 


❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.  

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть ГОП.

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

👉Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *