Графік відключень електроенергії 17 лютого на Тернопільщині
⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 17.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
У графіку вказана, час включення електроенергії!
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть ГОП.
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!
👉Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua