У Тернополі п’яний чоловік скоїв ДТП та втік

Стан алкогольного сп’яніння — як одна з причин ДТП☝🏼

Вчора, близько 21-ї години, на спецлінію 102, звернувся чоловік та повідомив про автопригоду між автомобілями Chevrolet Aveo та ВАЗ, яка трапилася на вулиці Текстильній. Заявник також вказав про те, що кермувальник ВАЗу, не зупиняючись, поїхав далі у невідомому напрямку.

Орієнтування про автомобіль, який скоїв ДТП, передали усім екіпажам.

Уже через деякий час, патрулюючи вулицею Київською, інспектори помітили схожий за описом транспортний засіб з характерними механічними пошкодженнями та подали водієві сигнал про зупинку, однак останній її проігнорував та продовжив рух. Патрульні почали переслідувати водія і згодом зупинили правопорушника, шляхом блокування його транспортного засобу.

Під час спілкування з громадянином, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова та виражене тремтіння пальців рук. У присутності двох свідків, керманич пройшов огляд на визначення стану сп’яніння. Алкотест “Драгер” зафіксував у нього 2, 50 проміле алкоголю у крові, що перевищує дозволену норму практично у 13 разів. За вчинення правопорушень 36-річний водій отримав 4 протоколи:

🔺за ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку) КУпАП;

🔺за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП;

🔺за ст. 124 (Порушення ПДР. що призвели до ДТП) КУпАП;

🔺за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП. Надалі, усі адміністративні матеріали передадуть у суд, який і визначатиме міру покарання для кермувальника.