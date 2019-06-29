У матері двох дітей Катерини Паламарчук-Циганець виявили рак: тернополян закликають допомогти
В Катерини Паламарчук-Циганець виявили рак шкіри. Жінка пройшла 30 фототерапій в Києві, які фінансувала держава, алевони їй не допомогли, 2 сильніші хіміотерапії, які теж не допомогли.
Про це йдеться в дописі у спільноті Тернопільські плітки.
“Тепер потрібно робити іншу хімію, яка коштує 115 тис.грн. одна.Будь ласка, якщо маєте змогу, допоможіть перебороти цю страшну хворобу!!!
Одержувач платежу: ПАЛАМАРЧУК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
Номер картки: 5168742600785079
Установа банку: ПриватБанк
МФО банку: 305299
ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку 5168742600785079, ПАЛАМАРЧУК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ, 3242501959″, – йдеться в дописі.