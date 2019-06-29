У Тернополі стартує челендж «заCHECK-INся з нацгвардійцем»

Отримати незабутній день разом з гвардійцями, навчитись надавати домедичну допомогу, скуштувати військової каші, навчитись безшумно пересуватись, розбирати та збирати зброю стало ще простіше. У Рівному, Ужгороді та Тернополі стартує челендж «заCHECK–INся з нацгвардійцем».

2 Галицька бригада пропонує на вулиці саме цих міст зробити селфі з військовослужбовцем Нацгвардії, запостити фото у соціальні мережі, тегнути друга та чекати на перемогу. Потрібно не забути і про хештег. Якщо фото зроблено у Тернополі – #nguternopil, якщо з Рівного – #ngurivne, якщо з Ужгорода – #nguuzhhorod.

Встигнути потрібно до 1 серпня!