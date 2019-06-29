Досвід та міцність: Ігор Побер – кандидат у народні депутати від «УДАРУ» та Тернополя

Кандидатом у народні депутати України від політсили «Український Демократичний Альянс за Реформи Віталія Кличка» («УДАР») в одномандатному виборчому окрузі № 163 став Ігор Побер.

Політик готовий до «спекотних» виборів і не вважає, що розпуск Ради та дострокова передвиборча кампанія – цьому завада.

– Немає нічого страшного в тому, що президент розпустив Верховну Раду, хоча може для декого це – трагедія. Ми з 5 років не допрацюємо 2 місяці, – зазначив Ігор Побер.

Мажоритарні вибори для кандидата є дечим новим і цікавим, а щодо партії «УДАР Віталія Кличка», яка його підтримує , то її немає у списках, тобто вона не балотується.

– Я ніколи не брав участь у мажоритарних виборах. Двічі був народним депутатом і проходив за списком. Для мене це – щось нове. Тому хочеться спробувати, як воно, коли за тебе особисто голосують люди, як ти зможеш донести свою позицію, – додав політик.