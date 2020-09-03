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У МОЗ уточнили, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 2 вересня розповів, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на коронавірус. 

Серед них – лихоманка, сухий кашель, ускладнене дихання.

 

“Ці симптоми можуть бути як сильно виражені, так і ні, захворювання може протікати і безсимптомно”, – додав Ляшко.

 

Він розповів, що Всесвітня організація охорони здоров’я на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусної хвороби зробила своєрідний рейтинг симптомів:

  1. лихоманка зустрічається у 88% хворих на COVID-19,
  2. сухий кашель – у 67%,
  3. слабкість – у 38%,
  4. ускладнене дихання – у 18%,
  5. біль у горлі – у 13%,
  6. головний біль – у 13%,
  7. біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота – 5-10%.
 
 

“Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб”, – додав Ляшко.

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