Жакет женский: основные принципы выбора

Стильный и модный женский жакет должен обязательно быть в гардеробе каждой модницы. Данная вещь отличается особой практичностью. Она может сочетаться с самой разной одеждой. Это могут быть и классические брюки, и модные джинсы, и яркие кофты, и легкие юбки. Кроме того, стильный жакет женский обладает уникальной способностью корректировать фигуру: скрывать ее недостатки и подчеркивать преимущества. Но чтобы достичь такого эффекта, нужно знать, как правильно выбрать жакет.

Если у вас широкие бедра и плечи

Женщинам с такой выдающейся частью фигуры, как бедра, стоит присмотреться к короткому жакету, длина которого не опускается ниже линии таза, или выбирать самые длинные изделия, частично прикрывающие ягодицы. Жакет со средней длиной способен подчеркнуть ваши массивные бедра, чем испортит весь образ. Выбирайте объемные модели с подплечниками. Это позволит уравновесить ваши пропорции.

Обладательницам широких плеч стоит обратить свое внимание на варианты с поясом и глубоким декольте овальной формы. Кроме того, отличным вариантом будет жакет с накладными карманами и декором, размещенным в зоне бедер. Избегайте изделий с наличием объемных деталей в верхней части жакета.

Кому подходят классические жакеты

Женщинам с пропорциями фигуры «песочные часы» стоит присмотреться к лаконичным моделям. Это облегающие варианты с классическим V-образным вырезом. Подчеркнет вашу женственную талию широкий пояс.

Добавьте в свой образ ярких красок. Разбавить консервативный образ можно аксессуарами. Это могут быть солнцезащитные очки, стильные сумочки, красивая и модная обувь.

Выбирайте цвет изделия правильно

Если вы имеете лишний вес и хотите визуально казаться стройнее, тогда ваш вариант – это модели в темной цветовой гамме. Именно такие изделия в комплексе с ассиметричным покроем могут убрать все лишнее. Кроме того, вам стоит обратить внимание на вертикальные полосатые принты.

Если вы комплексуете из-за чрезмерной худобы, это можно легко исправить. Выбирайте объемные жакеты, к примеру, из натуральной шерсти.

Обладательницы «квадратной фигуры» могут легко сделать свои пропорции идеальными с помощью светлых облегающих жакетов. Вам стоит выбирать пастельные тона, также неплохо смотрится фисташковый и серый.

Подумайте о размере

Вопрос размера имеет точно такое же приоритетное значение, как и выбор подходящей модели и фасона. Прежде чем заказать себе жакет в интернет-магазине мастхэв, снимите мерки с груди, талии и бедер. Полученные данные будут хорошим ориентиром при выборе нужного размера на сайте.

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