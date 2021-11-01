“Раптово вийшов на дорогу”: на Тернопільщині чергова ДТП

ДТП з потерпілим трапилась у Збаражі.

Ввечері, 30 жовтня, під колеса автомобіля Volkswagen Passat потрапив 43-річний чоловік, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці, зазначили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

«Швидку» допомогу і правоохоронців на місце ДТП викликав водій. За його словами, пішохід раптово вийшов на дорогу, тому не встиг вчасно загальмувати.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Триває слідство за ст. 286 ККУ.