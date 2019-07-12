У селі біля Тернополя відкрили вуличний кінотеатр. У цій знаковій події взяв участь голова Держкіно України Пилип Іллєнко

«Кіно під небом» – це не єдина назва проекту, який стартував на Тернопільщині. Його ще називають «Вуличний кінотеатр», «Кіно на природі» тощо. Утім, не назва є головною у цьому проекті, а суть, яка полягає в популяризації українських фільмів.

Важливо також те, що проект стартував саме у Байковецькій громаді – у селі Дубівці. У цій знаковій події взяв участь голова Держкіно України Пилип Іллєнко. Ось як він прокоментував її на своїй сторінці уFacebook:

«Було багато дітей, яких не злякав навіть невеличкий дощик. Пообіцяли їм ще більше нових українських фільмів!»

Захід відбувся завдяки організаційній та інформацій підтримці Байковецької сільської ради та громадської молодіжної організації “Файна громада”.

Під час відкриття вуличного кінотеатру було презентовано дві українські кінострічки: короткометражний фільм «Пакєт» та повнометражний «Сторожова застава».

Фільм «Пакєт» став дебютом для багатьох тернополян. Його створила команда місцевих професіоналів та акторів-початківців під керівництвом режисера Максима Мельника.

«Фільм «Пакєт» є прикладом того, що зйомки якісних кінострічок можуть відбуватися і в Тернополі, і навіть у вас, у Дубівціях, – зауважує Леонід Бицюра – Ми запрошуємо мешканців усіх громад до участі у кастингах, які відбуваються у Тернополі. Ми готові їх проводити навіть у громадах. Все для того, щоб талановитих мешканців Тернопільщини побачила вся Україна».

Незважаючи на дощову погоду, на перегляд української кінопродукції зібралося чимало мешканців громади. Вони стверджують, що й надалі обов’язково долучатимуться до творення української кінопродукції, особливо дитячої. Оскільки дітей та підлітків у громаді багато.

«Ми, як громада, вперше започатковуємо такий вуличний кінотеатр. І подальшому хочемо масштабувати його у кожному нашому населеному пункті, – сказав заступник сільського голови Віктор Пулька. – І, звичайно, тепер перегляди відбуватимуться регулярно і мешканці сіл громади зможуть насолоджуватись фільмами під відкритим небом».