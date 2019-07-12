Новини Тернополя 

Митрополит Василій отримав ключі від приміщення колишнього монастиря Тернополя

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Приміщення колишнього монастиря, які були у користуванні обласного архіву, остаточно перейшли у користування Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Сьогодні, 11 липня, в.о. голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак разом із архиєпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм (Семенюком) оглянув звільнені зали, обговорив можливі перспективи для їхнього використання, а, відтак, передав архиєрею ключі.

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Владика Василій, у свою чергу, висловив подяку усій команді Тернопільської ОДА, яка працювала над тим, щоб приміщення колишнього монастиря знову стали власністю церкви. s3

прес-служба архиєпархії

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