Митрополит Василій отримав ключі від приміщення колишнього монастиря Тернополя

Приміщення колишнього монастиря, які були у користуванні обласного архіву, остаточно перейшли у користування Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Сьогодні, 11 липня, в.о. голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак разом із архиєпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм (Семенюком) оглянув звільнені зали, обговорив можливі перспективи для їхнього використання, а, відтак, передав архиєрею ключі.

Владика Василій, у свою чергу, висловив подяку усій команді Тернопільської ОДА, яка працювала над тим, щоб приміщення колишнього монастиря знову стали власністю церкви.

прес-служба архиєпархії