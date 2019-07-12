На Тернопільщині звільнено усіх голів РДА
Розпорядження Президента Володимира Зеленського датовані 11 липня. Вони розміщені на сайті Глави держави.
Посад голів районних державних адміністрацій позбулися:
Ігор Гринкевич – Бережанської;
Віталій Бебих – Бучацької;
Віталій Батіг – Гусятинської;
Борис Шипітка – Заліщицької;
Валерій Савчук – Збаразької;
Василь Вітровий – Козівської;
Володимио Козубський – Кременецької;
Юліант Сірант – Ланівецької;
Степан Бойко – Монастириської;
Борис Онищук – Підволочиської;
Алла Колодницька – Підгаєцької;
Оксана Чайчук – Чортківської;
Юрій Головатюк Шумської.
11 липнятакож Володимир Зеленський звільнив 75 голів районних державних адміністрацій, 13 з яких – з Тернопільської області.
Напередодні президент підписав розпорядження про звільнення 4 голів райдержадміністрації – Олександра Похилого, Людмили Юзьків, Ігоря Яворського та Юрія Ништи.