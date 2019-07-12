На Тернопільщині звільнено усіх голів РДА

Розпорядження Президента Володимира Зеленського датовані 11 липня. Вони розміщені на сайті Глави держави.

Посад голів районних державних адміністрацій позбулися:

Ігор Гринкевич – Бережанської;

Віталій Бебих – Бучацької;

Віталій Батіг – Гусятинської;

Борис Шипітка – Заліщицької;

Валерій Савчук – Збаразької;

Василь Вітровий – Козівської;

Володимио Козубський – Кременецької;

Юліант Сірант – Ланівецької;

Степан Бойко – Монастириської;

Борис Онищук – Підволочиської;

Алла Колодницька – Підгаєцької;

Оксана Чайчук – Чортківської;

Юрій Головатюк Шумської.

11 липнятакож Володимир Зеленський звільнив 75 голів районних державних адміністрацій, 13 з яких – з Тернопільської області.