У селі біля Тернополя відкривається фортепіанний гурток

148 річницю з дня народження Соломії Крушельницької відзначили у меморіальному музеї селі Біла.

Саме тут пройшло дитинство української співачки. Сюди родина переїхала, коли Соломії було 6 років. Ще в дитячому віці виявляла неабиякий інтерес до музики: опановувала фортепіано, грала і співала у виставах аматорських театрів. Тепер тут меморіальний музей, названий її іменем, який налічує більше трьох тисяч експонатів.

Її творчість та її приклад досі надихає тисячі людей в різних куточках планети.

Так і сьогодні, у стінах, де жила видатна українка, вперше лунала авторська пісня Володимира Карагодіна “Соломія” у виконанні Наталії Солдаєвої, художник Олег Кіналь/Kinal Oleh написав її портрет та передав копію картини в музей.

Начальниця Відділу освіти Ірина Ленько повідомила, що цьогоріч відкривається фортепіанний гурток, де діти Білецької громади зможуть здобувати музичну освіту та продовжити шлях знаменитої Соломії. Ділилися враженнями про велику землячку і господиня заходу – директорка музею Надія Зюбровська, і начальник Відділу культури Роман Винник, і інші присутні.

Свято відбулось у дружньому колі шанувальників видатної української та світової співачки.