Храм у селі Байківці офіційно передали під опіку католицької церкви
«Хороший приклад того, як можна знайти порозуміння у суспільстві. Сьогодні ми знайшли спосіб як повернути храм у селі Біла у лоно католицької церкви», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко.
Під час урочистої Святої Меси Архієпископ Мечислав Мокшицький освятив повернений храм. Заступником парафіяльної спільноти став святий Шарбель, мощі якого передали під час меси.
«Ми переживаємо історичний момент, коли змогли повернутися до свого храму. ТУ святині зберігатимуться реліквії Св. Шарбеля, які нам вдалося привезти зі Лівану. Зважаючи на світову пандемію ми вирішили, що саме цей святий має стати заступником релігійної громади. Адже він володів даром зцілення від різних недуг», – підкреслив Едуард Кава, єпископ-помічник Львівської Архідеєцезії
До слова, Святий Шарбель (при народженні Юсеф Махлуф, народився 8 травня 1828 року. Помер 24 грудня 1898) – арабський католицький святий та чудотворець з Лівану, мароніт. 9 жовтня 1977 року священомонаха-мароніта