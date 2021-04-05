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Новини Тернополя 

У селі на Тернопільщині розцвіла величезна галявина крокусів (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
Величезна галявина, усіяна червонокнижними квітами, знаходиться у селі Шупарка, на Борщівщині. 

Яскраві фото первоцвітів поширила у Facebook місцева жителька Olena Adamchuk.

Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція закликає мешканців краю не купувати, не продавати і не зривати весняних квітів.

Підсніжники, шафрани Гейфеля, сон-трава, проліски, цикламени та інші види ранньоквітучих рослин занесені до Червоної книги України і знаходяться на межі повного знищення.

За збір та реалізацію первоцвітів порушникам загрожує штраф від 510 до 1700 грн. Якщо квіти перебували у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, штраф може сягнути 3 тис. 655 грн. Крім того, доведеться заплатити за кожен екземпляр червонокнижної рослини.

Фото: з Facebook-сторінки Olena Adamchuk

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