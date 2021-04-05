Тернопільський науковець розповів, чому зникають підсніжники

Систематик рослин, викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Руслан Яворівський розповів, чому зникають підсніжники в лісах, де їх зривають.

За його словами, в Україні ростуть три види підсніжників: ельвеза – на півдні країни, підсніжник складчастий – у Криму і підсніжник білосніжний – у частині західних областей. Усі три види входять до “Червоної Книги України”, куди їх внесли через те, що цих рослин у лісах з кожним роком стає усе менше.

“Підсніжник білосніжний, який росте на Тернопільщині, також іноді можна побачити ближче до півночі України, але це дуже рідкісні випадки. А ще, ці квіти ростуть на території центральної Європи, Середземномор’я та Передкавказзя”, – каже науковець.

Суспільне Тернопіль. Руслан Яворівський Руслан Яворівський

Руслан Яворівський розповідає, найпоширеніша причина зникнення підсніжників – те, що люди їх зривають:

“Поширюються підсніжники за допомогою цибулин, що в землі і за допомогою насіння. Цибулина – це, фактично, орган рослини, який забезпечує її багаторічність. Якщо вирвати квітку разом із цибулиною – наступного року на цьому ж місці вона уже не виросте. А ще, люди не дають можливості дозріти насінню підсніжника, яке могло би потрапити в землю і дати плоди”.

Ці квіти люди найчастіше використовують як декор, а також як лікарську рослину, каже науковець.

Суспільне Тернопіль

За словами начальника відділу екологічного контролю Держекоінспекції Михайла Онищука, за знищення червонокнижних рослин, у тому числі, підсніжників, штрафують:

“88 стаття Кодексу про адмінпорушення – незаконне придбання і збут червонокнижних рослин, передбачає від 1700 до 3666 гривень штрафу. Якщо ми здійснюємо рейди там, де зростають червонокнижні рослини і виявляємо порушника, то складаємо адмінпротокол за статею 90. Ця стаття передбачає адмінстягнення від 340 до 510 гривень. А за кожну незаконно зрізану рослину накладаємо компенсаційна шкода у розмірі 62 гривні”, – каже Михайло Онищук.

Нагадаємо, щороку з середини лютого задля збереження та запобігання знищенню ранніх весняних квітів проводять операцію “Первоцвіт”. У цьому році вона триватиме до 10 травня.

Суспільне Тернопіль