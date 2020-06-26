На Тернопільщині спостерігається спад рівнів води на річці Дністер

Станом на 8.00 год. 26 червня на території Тернопільської області спостерігається спад рівнів води на річці Дністер, зокрема:

гідрологічний пост Галич – 457 (зменшився на 34 см в період з 04.00 год. до 08.00 год.);

гідрологічний пост Нижнів – 794 (зменшився на 25 см в період з 04.00 год. до 08.00 год);

гідрологічний пост Заліщики –878 (зменшився на 15 см в період з 04.00 год. до 08.00 год)

За інф. Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області