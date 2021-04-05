На Тернопільщині від COVID-19 вже вакцинувалося 12,5 тис. осіб

Станом на 5 квітня на Тернопільщині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 12518 осіб.

Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 291 822 осіб, з них отримали 1 дозу – 291 820 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Також, в Україну прибуло 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я. Вона також знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.