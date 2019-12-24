У Шумську з військовими почестями перепоховали останки 14 воїнів УПА

20 грудня в Шумську з військовими почестями перепоховали останки 14 воїнів Української повстанської армії, які померли страшною, насильницькою смертю понад 70 років тому.

На урочистостях були присутні небайдужі жителі Шумська і району, представники місцевої влади, священнослужителі і ті, котрі допомогли здійснювати у липні 2018 року розкопки – це представники громадської організації “Меморіал Південна Волинь”, працівники меморіально-пошукового підприємства “Доля” спільно із Українським інститутом національної пам’яті.

Труни з останками під звучання Державного Гімну України захоронили на старому кладовищі, поблизу могили постанців УПА та курінного УПА Василя Процюка (“Кропива”).

За повідомленням офіційного сайту Шумської ОТГ