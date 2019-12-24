В охолодженій курячій грудинці, експортованій з Польщі виявлено сальмонелу

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома, що згідно інформаційного повідомлення системи RASFF від 12.12.2019 року № 2019.4005-fur4 в охолодженій курячій грудинці, експортованій з Польщі (виробник Cedrob S.A. – PL №14023901 WE) в окремі держави-члени ЄC та України (ТОВ “ВІРТУС ТРЕЙД”, проспект Гагаріна, 112/13, м. Дніпро, Дніпропетровська область ), виявлено сальмонелу.

Просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел. (0352) 52-10-10) про виявлення даного товару в обігу.