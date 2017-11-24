У Тернополі демонтували ще одну незаконно встановлену споруду

Вчора, 23 листопада, в Тернополі демонтували ще один незаконно встановлену споруду.

Зокрема, на вул. Новий світ постійно діючою робочою групою з проведення демонтажів та інспекторами муніципальної поліції на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради демонтовано незаконно встановлену тимчасову споруду. Торгівлю тут тривалий час не проводили, приміщення перетворено на смітник.

Правоохоронці зазначають, що роботи з демонтажу незаконно встановлених об’єктів на території міста продовжуються.

Джерело: Управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради