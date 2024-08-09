У Тернопіль їде вінницький луна-парк

15 серпня о 18:30 год у Тернополі відбудеться урочисте відкриття культурно-мистецького благодійного проєкту «Колесо підтримки». Організатором заходу є Благодійний фонд «Колесо підтримки» з міста Вінниці, повідомляє міська рада.

На відвідувачів чекають захоплюючі атракціони Вінницького луна-парку та різноманітні майстер-класи.

Частина отриманих коштів з проведення проєкту буде спрямована на допомогу Силам Оборони України та реабілітаційним центрам, де перебувають наші захисники та захисниці.

Проєкт триватиме з 15 серпня до 22 вересня у парку Національного відродження (Співоче поле), та працюватиме за наступним графіком:

у будні з 14:00 год до 22:00 год;

у вихідні з 12:00 год до 22:00 год.

Запрошуємо всіх бажаючих гарно провести час і зробити свій внесок для підтримки тих, хто захищає нашу Батьківщину.