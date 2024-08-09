Міжнародні інвестиції попри війну: CRH купує два цементні заводи

АМКУ визначив попередні умови для угоди між CRH та Buzzi щодо придбання двох цементних заводів, зокрема щодо збереження робочих місць та інвестицій у виробничі потужності. Інформація про це розміщена на офіційному сайті комітету.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає заявку міжнародної компанії CRH на придбання двох цементних заводів, “Волинь-цемент” та “Югцемент”, що належать італійській Buzzi через дочірню структуру “Дікергофф цемент Україна”. Заявка була подана у вересні 2023 року. Вартість угоди оцінюється у 100 мільйонів євро.

Першого серпня АМКУ завершив маркет-тест, включаючи опитування споживачів, учасників ринку цементу та експертів, для оцінки цієї угоди. Використання маркет-тесту є рідкісним інструментом, який зазвичай застосовується при великих угодах злиття та поглинання.

Список умов включає передачу 25-28% акцій ПрАТ “Дікергофф цемент Україна” третій незалежній стороні протягом 9 місяців після завершення угоди.

CRH також зобов’язується регулярно інформувати державного регулятора про передачу активів, обсяги виробництва та постачання цементу.

Компанія планує зберегти виробничі потужності обох заводів, забезпечити рівні умови та ринкові ціни для споживачів. Крім того, CRH інвестуватиме у модернізацію заводів, зберігатиме робочі місця та покращуватиме умови праці для співробітників.

На тлі світової фінансової кризи та обвалу фондових ринків, що ускладнює інвестиції в Україну, вкладення від CRH є важливим позитивним сигналом. Експерти зазначають, що ця угода має велике значення для відбудови країни. Цемент є ключовим будівельним матеріалом, і залучення іноземного інвестора, готового інвестувати у внутрішнє виробництво, допоможе уникнути дефіциту під час відновлення країни.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що робота з відбудови Миколаївського регіону, одного з найбільш постраждалих в Україні, триває. Зусилля здебільшого спрямовані на екстрене та короткочасне відновлення, яке не вирішує проблем у довгостроковій перспективі.

“Нам потрібна потужна допомога, адже наша ціль — не просто відновити, а зробити краще, ніж було. Враховуючи кількість зруйнованих об’єктів і потреби повоєнної відбудови, інвестиції у будівельну галузь є дуже важливими для нашого регіону. Миколаївська область має величезний потенціал для розвитку — і саме співпраця з іноземними компаніями допоможе реалізувати його“.

Юлія Завалішина, директор з корпоративних та юридичних питань Imperial Tobacco, коментує:

«Те, що АМКУ оцінив угоду, запустив процедуру опитування думки учасників ринку, свідчить про готовність Комітету винести рішення на користь інвестора у разі позитивної оцінки. Це стане потужним сигналом для інших інвесторів, що зараз розглядають Україну як майданчик для розміщення інвестицій».

CRH — міжнародна група компаній з головним офісом в Ірландії, один з найбільших у світі виробників будівельних рішень та матеріалів. В Україні вона працює під брендом CEMARK. З 1999 року компанія інвестувала близько 500 мільйонів доларів в Україні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення CRH вклала 80 мільйонів доларів, в тому числі 34 мільйони у зведення цементного терміналу на Київщині. У 2022 році CRH зробила найбільшу в Україні корпоративну пожертву через ЮНІСЕФ у розмірі понад 1 млн доларів.