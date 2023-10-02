У Тернопільській громаді ще 11 учасників бойових дій отримають грошову компенсацію за земельні ділянки

З метою забезпечення реалізації пільг в частині першочергового відведення земельних ділянок особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» права на одержання земельних ділянок, виконавчий комітет міської ради затвердив протокол постійної комісії з питань бюджету та фінансів міської ради.

Відповідно до даного рішення, ще 11 учасників бойових дій отримають грошову компенсацію за земельні ділянки у розмірі 93 884 грн кожний. Загалом з бюджету міста Тернополя компенсацію за землю отримали 260 учасників бойових дій.

Кошти виплачуються у першу тим учасникам бойових дій, яким потрібні кошти на лікування, на підставі протоколу постійної комісії з питань бюджету та фінансів міської ради.