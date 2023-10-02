Чи законно працювало підприємство на Микулинецькій, яке двічі горіло

Поліцейські відкрили провадження щодо того, чи законно у Тернополі дозволили роботу підприємства, на території якого 10 вересня сталася пожежа. Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Нагадаємо, 10 вересня вночі на заводі, що на вул. Микулинецька, сталася масштабна пожежа. Тоді її ліквідовували півдня. Через пожежу півміста було в диму. Жителям центру та «Дружби» радили обмежити перебування на свіжому повітрі та щільно закрити вікна. Як з’ясувалося, ще два роки тому ДСНС-ники позивалися до суду, аби заборонити роботу цього підприємства і суд вирішив, що підприємство несе загрозу життю і здоров’ю людей.

“Ця кримінальна справа не стосується самої пожежі, вона стосується законності діяльності такого підприємства на території міста. Триває слідство”, — сказав Сергій Зюбаненко.

Начальник управління Нацполіції Тернопільщини каже, нагальна потреба дослідити законність роботи цього підприємства була й раніше.

“Саме щодо цього об’єкта, раніше було ще одне провадження пов’язане з пожежею. Там також були порушенні технологічні норми, що призвело до пожежі. Зараз ми нове провадження і те, яке було рік тому, активно розслідуємо. Також призначені експертизи. Вони нам покажуть хто і за що нестиме відповідальність”.