У Тернопільській лікарні друкують на 3D принтері… імпланти черепа

Краніопластика – операція направлена на закриття дефекту черепа після травми чи хірургічного втручання. На сьогодні стандартом вибору імпланту в пізньому післяопераційному періоді залишається використання біосумісної титанової сітчастої пластини. У пацієнтів з дефектом черепа розвивається синдром «трепанованого черепа», який проявляється головними болями, метеочутливістю (підвищена чутливість до зміни атмосферного тиску, зміни погоди) загальною слабкістю та підвищеною втомлюваністю. Дані симптоми швидко зникають після закриття дефекту черепа за рахунок нормалізації внутрішньочерепного тиску, покращеної циркуляції крові та спинномозкової рідини і сприяють більш швидкому відновленню неврологічної симптоматики.

В Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги при великих посттрепанаційних дефектах черепа (які виконуються частіше у пацієнтів з важкою ЧМТ) використовується виключно 3D модель титанового імпланту, яка дає можливість відновити кістки черепа відповідно до анатомічних особливостей людини, зменшити тривалість хірургічного втручання, – про це повідомляють у медичному закладі.

Клінічний випадок: пацієнтка у важкому стані (8 балів за ШКГ) була вперше оперована в липні 2019 року з приводу геморагічного інсульту. Виконана – декомпресійна краніоектомія зліва в лобно – скронево – тімяній ділянці, видалення внутрішньомозкової інсульт-гематоми; встановлення посткраніоектомічного субдурального датчика вимірювання внутрішньочерепного тиску. Завдяки злагодженій роботі лікарів -нейрохірургів, анестезіологів лікарні та зав. ВАІТ Комара П.В. вдалось досягти позитивного ефекту, пацієнтка в задовільному стані була виписана на реабілітаційне лікування.

В липні 2020 року пацієнтка поступила повторно для другого етапу операції – краніопластики. Використано модель титанового сітчастого імпланту, який сформовано по моделі черепа пацієнтки, попередньо надрукованому на 3D принтері за даними комп’ютерної томографії. Операційна бригада – доц. Гудак П.С., Бідзіля П.В., Гулий В.М., Любунь П.В., Карпа І.П..

Слід зауважити, що нейрохірургами (Бідзіля П.В., доц. Гудак П.С., Швець О.С.) впродовж півтора року імплантація інтракраніальних датчиків застосовується в усіх пацієнтів, яким показаний моніторинг внутрішньочерепного тиску, що є «золотим» світовим стандартом . На сьогоднішній день інвазивний моніторинг внутрішньочерепного тиску в нашій лікарні проводиться найсучаснішими імплантами усіх можливих типів. Наявність такого обладнання є єдиним в Тернопільській області, і одним з декількох в Україні.

На фото вверху зліва направо: Швець О.С., Комар П.В., Бідзіля П.В., доц. Гудак П.С., Карпа І.П., Любунь П.В., Киричок Ю.М.