Нацгвардійці з різних куточків України записали відео-привітання з днем народження для Віталія Марківа

16-го серпня нацгвардійцю, Віталію Марківу виповнюється 31 рік. Свій День народження він зустрічає пів вартою в Італії. Нацгвардійці з різних куточків України, в тому числі і 2 Галицької бригади бажають йому найбільше одного – найшвидше повернутись додому.

Нагадаємо, нацгвардійця Марківа затримали в Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у причетності до вбивства Роккеллі та його російського перекладача 24 травня 2014 року в районі Слов’янська Донецької області. Кримінальне провадження проти Марківа італійські правоохоронці відкрили на основі свідчень французького журналіста, що нібито підтверджують причетність Марківа до вбивства Роккеллі.

Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемічну кризу його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Віталія Марківа розпочнеться 29 вересня.

Аліна Новікова