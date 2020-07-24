У тернопільській лікарні помер пацієнт з підтвердженим COVID-19

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

В інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги помер тернополянин з підтвердженим COVID-19. Чоловікові було 50 років, в нього були супутні патології.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, станом на 24 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2604 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2375 випадків – дорослі, 229 випадків – діти), з них 37 летальних. Видужала 1681 особа.