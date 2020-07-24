Стройная фигура и красивое тело – это мечта многих женщин и мужчин. Для того чтобы сделать свое тело привлекательным, а мышцы упругими, люди садятся на жесткие диеты в надежде избавиться от лишних килограммов. Некоторые изнуряют себя физическими нагрузками и не вылезают из спортзалов. Такие методы обычно действенные, но только если подойти к процессу похудения с умом. И грамотно сочетать здоровое питание и занятия спортом. Но даже при таких условиях не всем удается достичь желаемого результата. Если вы не можете избавиться от жировых отложений традиционными методами, но хотите скорректировать контуры тела, воспользуйтесь более действенным способом. Речь идет о липосакции, которая поможет сделать вашу фигуру идеальной в короткие строки. Сегодня мы поговорим о липосакции живота и узнаем о преимуществах данной методики.

Кому рекомендована такая процедура

Мужчины и женщины, которые не смогли избавиться от жировых отложений в области живота традиционным способом, сумели достичь желаемого с помощью липосакции. Такой метод пластической хирургии предусматривает удаление лишнего подкожного жира операционным путем.

Для данной процедуры есть свои показания. Липосакция живота поможет тем пациентам, которые имеют жировые отложения лишь на определенном участке. Ею могут воспользоваться те, кто имеет неровности контура и асимметрию. Подобная услуга подойдет женщинам при перераспределении жировых отложений после родов.

Если вы уже испытали все возможные способы, но все же не можете избавиться от локальных жировых отложений, тогда липосакция может стать вашим единственным спасением. Такую услугу на высоком уровне предлагает косметологическая клиника Platinum Laser, специалисты которой приложат максимум усилий, чтобы сделать вашу фигуру идеальной.

Преимущества липосакции живота

Многие люди, которые решились на липосакцию живота уже сумели оценить преимущества подобной процедуры. За несколько часов вы сможете избавиться от жира в выбранной зоне. При этом метод является малотравматическим. К преимуществам также можно отнести короткий реабилитационный период. Плюсом такой процедуры является то, что липосакцию живота можно сочетать с другими косметологическими процедурами. Стоит также отметить тот момент, что после подобной операции не остается никаких рубцов или шрамов.