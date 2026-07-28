Парламент призначив новий уряд: хто увійшов до його складу

Верховна Рада України підтримала подання щодо призначення нового складу Кабінету Міністрів України на чолі з Сергієм Корецьким. За постанову № 15415 проголосували 264 народних депутати.

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України очолив колишній народний депутат від «Слуги Народу», заступник голови політичної партії «Слуга Народу» Віталій Безгін.

Міністр юстиції – колишній народний депутат від «Слуги Народу», голова комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України призначено очільника Київської обласної організації партії «Слуга Народу» Миколу Калашника.

Міністр у справах ветеранів України – член Ради Миколаївської обласної організації партії «Слуга Народу» Віталій Кім.

Крім того, до складу нового уряду увійшли:

Шмигаль Денис – Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики України;

Бережна Тетяна – Віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – Міністр культури України;

Ченцов Всеволод – Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Бідний Матвій – Міністр молоді та спорту України;

Бутенко Андрій – Міністр освіти і науки України;

Вигівський Іван – Міністр внутрішніх справ за України;

Висоцький Тарас – Міністр аграрної політики та продовольства України;

Кравченко Олександр – Міністр економіки та довкілля України;

Ляшко Віктор – Міністр охорони здоров’я України;

Марченко Сергій – Міністр фінансів України;

Улютін Денис – Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксана – Міністр цифрової трансформації України.

Новопризначений Прем’єр-міністр України Сергій Корецький серед першочергових завдань нового уряду назвав повне забезпечення Сил оборони й розвиток українського ОПК. Водночас серед пріоритетів Кабміну – підготовка країни до зими, підтримка ветеранів, ВПО та всієї соціальної сфери.

Очільник уряду наголосив на потребі зміцнення економіки й розширення доступу бізнесу до фінансування, ефективного використання міжнародної допомоги і продовження переговорів про вступ України до ЄС.

«Попередній уряд завершив свою роботу, за що щира вдячність усім його членам. Водночас кадрові зміни не змінюють головного – держава має працювати безперервно, а рішення мають ухвалюватися швидко, професійно й в інтересах України. Новий Кабінет Міністрів розпочинає роботу в час, коли перед країною стоять надзвичайно складні завдання. Від ефективності урядових рішень залежить обороноздатність держави, економічна стійкість, відновлення зруйнованого, підтримка громад і виконання зобов’язань на шляху до членства в Європейському Союзі», – зазначив голова політичної партії «Слуга Народу», Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Він привітав новопризначених членів уряду та побажав результативної роботи та рішень, які зміцнюватимуть Україну.

Своє бачення роботи нового Кабінету Міністрів висловив і народний депутат, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Володимир Гевко. Він наголосив на важливості злагодженої роботи урядової команди та реалізації визначених пріоритетів.

«Призначення нового складу Кабінету Міністрів відкриває новий етап у роботі виконавчої влади. Сьогодні перед урядом стоять надзвичайно важливі завдання, починаючи від підтримки Сил оборони й розвитку економіки до відновлення громад, допомоги ветеранам та внутрішньо переміщеним українцям. Важливо, що команда вже визначила свої ключові пріоритети, і ми бажаємо всім членам уряду успішної, злагодженої та результативної роботи. Переконаний, що професійність, відповідальність і єдність допоможуть реалізувати поставлені завдання та зміцнити Україну», – зазначив народний депутат, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Володимир Гевко.