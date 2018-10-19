“Вернісаж вдячності” у стилі провансу своїм наставникам подарували тернопільські гімназисти

У жовтні в Тернопільській українській гімназії ім. І. Франка відбулося неймовірне дійство – День учителя. Випускники готувалися до нього з великим ентузіазмом та творчим підходом. “Вернісаж вдячності” був проведений у стилі провансу, що навіювало всім лавандовий настрій. Гімназисти працювали весь тиждень, щоб створити цю дійсно унікальну та неповторну атмосферу. Разом із тернопільським художником Рустамом Давлетовим учителі намалювали неперевершену картину. Вона буде нагадувати всім про цінність професії вчителя та слугуватиме символом нашої вдячності наставникам.

“Хочемо, щоб ви пам’ятали: ваші імена завжди закарбувалися в наших серцях”, — зазначили учні 7-их класів.