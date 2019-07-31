У Тернопільську школу №5 шукають вчителя інформатики

У Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов (адреса: м. Тернопіль, вулиця Камінна, 2) з’явилася вакансія вчителя інформатики. Про це йдеться на сайті школи.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду вчителя інформатики може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту та професійну кваліфікацію «Вчитель інформатики», а також організаторські здібності та фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Вид трудового договору: безстроковий трудовий договір – 1 ставка.

Режим роботи: Робочий тиждень відповідно до розкладу уроків та режиму роботи школи, затвердженого директором школи.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Строки подання документів: 24.07.2019р. – 14.08.2019р.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів:

м. Тернопіль, вулиця Камінна 2, канцелярія школи, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10 до 16 год.

Перелік обов’язкових документів, які подаються на конкурс:

1. Заява про участь у конкурсі.

2. Копія паспорта громадянина України.

3. Ксерокопії документів про освіту з додатками;

4. Копія трудової книжки (при наявності);

5. Копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх п’яти років).

6. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

7. Заповнена особова картка (форма П-2) з відповідними додатками.

8. Копії інших документів, що надають законні переваги.

9. Згода на збір та обробку персональних даних.

Дата ознайомлення учасників конкурсу із школою та педагогічним колективом: 20 серпня 2019 року о 11 год.

Дата засідання конкурсної комісії для проведення співбесіди з учасниками конкурсу: 27 серпня 2019 року о 11 год. у кабінеті № 311.