95 років виповнилося ветерану Тернопільського національного медичного університету Борису Дубчаку

24 липня 2019 року 95 років виповнилося ветерану Тернопільського національного медичного університету Борису Івановичу Дубчаку. З цієї нагоди адміністрація вишу від імені всього колективу привітала його з поважним ювілеєм.

Після закінчення Одеського медінституту та аспірантури в Тернопільському медінституті Борис Дубчак пройшов трудовий шлях асистента, доцента, а в останні 11 років завідувача кафедри патологічної анатомії. В пам’яті багатьох залишилися спогади про художній дар Бориса Івановича. Свого часу він організував художню студію для студентів, займався естетичним оформленням корпусів вишу. Також був активним у громадській діяльності. Після завершення науково-педагогічної діяльності Борис Іванович продовжив практичну діяльність лікаря-паталогоанатома. Упродовж 30 років консультував в Тернопільському обласному патологоанатомічному бюро.

Під час вітання ветерана ТНМУ йому побажали доброго здоров’я, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя, затишку і щасливого довголіття.