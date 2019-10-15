“Якщо м’язи не болять, то тренування пройшло дарма — міф”, — Олексій Гайсюль

Якщо ви не відчуваєте звичного дискомфорту на наступний день після тренування, це не обов’язково означає, що воно було неефективним.

Згодом організм адаптується до заданого навантаження, м’язи стають сильнішими, і кількість мікротравм скорочується.

Можливо, ви стали витривалішими і за бажання навантаження варто збільшити.

Біль в м‘язах після тренування — це результат мікротравм, вплив цих мікротравм на м‘язевий ріст є мінімальним, але все ж таки, коли наше витривале тіло адаптується до навантажень, слід дати йому новеньку дозу, бо завжди є, куди рости.

Олексій Гайсюль, тренер у Тернополі.

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