18:01 | 15.10.2019
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“Якщо м’язи не болять, то тренування пройшло дарма — міф”, — Олексій Гайсюль

Irena 2 Views Прокоментуй!
Олексій Гайсюль, тренер у Тернополі. Фото Олександра Ростова.

Якщо ви не відчуваєте звичного дискомфорту  на наступний день після тренування, це не обов’язково означає, що воно було неефективним.

Згодом організм адаптується до заданого навантаження, м’язи стають сильнішими, і кількість мікротравм скорочується.

Можливо, ви стали витривалішими і за бажання навантаження варто збільшити.

Біль в м‘язах після тренування — це результат мікротравм, вплив цих мікротравм на м‘язевий ріст є мінімальним, але все ж таки, коли наше витривале тіло адаптується до навантажень, слід дати йому новеньку дозу, бо завжди є, куди рости.

Олексій Гайсюль, тренер у Тернополі.

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