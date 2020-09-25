Кандидат на посаду міського голови Тернополя від партії «Сила Людей» Іван Сороколіт вчора, 24 вересня, у прямому ефірі телеканалу «ТВ-4» у програмі «Україна перезавантаження» висловив свою думки з приводу поділу країни на «карантинні» зони. На його думку, влада на місцях має достатньо коштів та повноважень, щоб справлятися з багатьма проблемами самостійно.

«Це один з різновидів вірусу, який виник зараз. Від початку нам було відомо, що він передається найчастіше повітряно-крапельним шляхом. Медики одразу ідентифікували, що призупинити його поширення практично неможливо. Світ, який спочатку в’яло реагував на події в Китаї, пізніше зрозумів, що вірус прийде до всіх. І кожен почав застосовувати свою стратегію боротьби. Одні країни перейшли в режим глибокої зупинки економіки та карантину. І тут відрізняється підхід України та інших європейських країн. Адже в Європі карантин зробили рівно для того, щоб їхню, й без того підготовлену медицину, підготувати ще краще до того, що нас чекає. Багаті країни могли собі це дозволити. Та були змушені на це піти і бідні країни, бо розуміли, що в них з медициною все дуже погано. З того моменту, коли в України запровадили карантин, всі сили (як центральної, так і місцевої влади) мали бути кинуті на підготовку до першої хвилі, яка нас чекає. Спочатку все було гаразд. І, дійсно, в Україні не було великої кількості хворих. Нам тоді здавалося, що вірус долаємо. Та насправді ми просто заблокували поширення. Та коли Україна почала виходити з карантину, то кожне місто, і Тернопіль зокрема, мав бути готовий, що почнеться перша хвиля епідемії. Адже насправді її не було. Вона ось зараз триває. І відповідно зараз Україна вцілому та регіони зокрема здають тест на ефективність того, що їм вдалося зробити під час жорсткого карантину. На мій погляд, дуже мало міст підготувалися, хоча позитивні приклади є. Команда «Сила Людей» досліджувала такі приклади і дійшла до висновку, що міста, не знаючи, що їх буде чекати епідемія, ремонтували з року в рік медицину, яка була в занедбаному стані. Бо рано чи пізно з’являються нові віруси, і ті регіони, де лікарні та медицина вцілому були не запущені, справляються з коронавірусом. Якісні інфекційні відділення потрібні. А ми що маємо? В березні, коли в Україну везли відтестованих людей з Китаю, Тернопіль перелякався, бо виявляється у нас немає місця, щоб ізолювати людину на карантин.

Насправді, основний критерій, на який слід зважати терополянам, це завантаження лікарень і черги на проходження ПЛР-тестів. Якщо люди не можуть зробити тест миттєво, або хоча б за день-два, а по кілька тижнів чекає, то значить не все гаразд. Тому я закликаю тернополян зважати саме на цей показник. Він найбільш об’єктивний, на відміну від будь-яких поділів на кольори»,- вважає Іван Сороколіт.

Іван Сороколіт рекомендує зараз тернополянам тісно контактувати із своїми сімейними лікарями. Якщо ви відчуваєте, що їхні поради не фахові, то міняйте лікаря. Бо він чудово має орієнтуватися в ситуації: скільки людей, в лікарнях, чи важко пройти тест, де краще його здати, щоб менше контактувати з людьми тощо.

«Мудра та влада, яка вкладає кошти в освіту та медицину. Чому в освіту? Бо вона дозволяє виховати громадян з великої літери, дати їм знання. Коли ми маємо розумних громадян, то вони справляться з будь-якими викликами. Адже коронавірус – це лише один з викликів, але попереду нас чекають й інші. Освідченні люди справляться з будь-якими викликом. Тому інвестиція в освіту потрібна. А інвестиція в медицину допомагає прикрити тили. Тому той господар, приміром автівки, який замість того, щоб уважно ремонтувати двигун машини, купує дорогий шампунь, щоб його помити, він програє. Тому слід уважно дивитися на те, куди влада на місцях спрямовує ресурси»,- підсумував Іван Сороколіт.