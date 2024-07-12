У Тернополі автівка в’їхала у стовп (фото)

Надзвичайно важка аварія сталася сьогодні на вулиці Злуки у Тернополі. Очевидцем автопригоди став Сергій Сінкевич. Про це він пише у мережі Фейсбук:

Буквально на моїх очах… Nissan врізався у стовп… В салоні були чоловік і жінка. Молоді… Чоловіка-водія так затиснуло після удару, що витягали його через пасажирські передні двері, коли вже дістали пасажирку… Я опинився на місці аварії буквально за кілька хвилин після зіткнення. Потім приїхали швидка і патрульні. Людей рятують, з’ясовуються обставини… Пишу ці рядки буквально на коліні з місця пригоди. І поки що скажу єдине: надзвичайно вразила небайдужість, згуртованість і, не побоюсь цих слів – рятувальні навички випадкових перехожих і водіїв! Вони у перші хвилини зробили все можливе, щоб врятувати життя потерпілим!… Травми, судячи з усього, важкі… Далі – робота лікарів…

Світлини Серія Сінкевича