На Івачівському водосховищі приватна садиба перекрили доступ до водойми

До Державної екологічної інспекції у Тернопільській області надходять звернення від громадян про порушення їхніх прав на вільний і безперешкодний доступ до водойм. Зокрема, нещодавно була отримана скарга на відсутність доступу до урізу води через встановлений паркан, а також на порушення меж прибережної захисної смуги на Івачівському водосховищі, в районі домогосподарства “Садиба у Мирона” у селі Івачів Горішній Білецької громади.

Відтак, за ініціативи ДЕІ у Тернопільській області, була створена тимчасова виїзна комісія при Білецькій сільській раді, яка при огляді вказаного місця підтвердила факт порушення.

За результатами перевірки комісією вирішено, Білецькій сільській раді звернутися до сертифікованої землевпорядної організації для встановлення межових знаків земельної ділянки та до правоохоронних органів для здійснення перевірки щодо наявності правовстановлюючих документів на земельну ділянку та законності заволодіння даною територією.

У зв’язку з тим, що у даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ст. 197-1 ККУ, Інспекцією направлені матеріали обстеження до поліції для вжиття заходів реагування згідно вимог ст. 214 КПК України.

Наголошуємо, що відповідно до вимог ст. 47 та 88 Водного кодексу України:

«Забороняється обмеження загального водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на прогулянкових суднах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом.

Місцеві ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду. Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду.

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень».

Відповідно до статті 61 Земельного кодексу України у прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.

Закликаємо органи місцевого самоврядування та орендарів водних об’єктів неухильно дотримуватися вимог законодавства!