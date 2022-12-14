У Тернополі біля школи зрізали ялини: випускники подаватимуть до суду

На подвір’ї школи №8 у Тернополі зрізали шість ялин. З цього приводу випускники школи підготували до суду колективну заяву. Про це розповіла Суспільному тернополянка Ірина Гулька, яка навчалася в цьому закладі.

За її словами, деревам – по пів сотні років. Жінка два тижні тому зняла відео біля школи на вулиці Шкільній, 2. Його розмістила на своїй сторінці у соцмережі.

Ірина Гулька, жителька мікрорайону Березовиця у Тернополі. Суспільне Тернопіль

“Якщо не буде нормального пояснення, будемо всією громадою подавати заяву до суду”, –говорить Ірина Гулька.

Надія Косенко теж навчалася у восьмій школі Тернополя.

Надія Косенко, жителька мікрорайону Березовиця у Тернополі. Суспільне Тернопіль

“Дерева були візитівкою нашої школи. Два тижні тому в п’ятницю дивлюся, всі дерева зрізані. І мені просто сльози на очі. Це ж наші вчителі, які зараз уже всі покійні, будували школу і садили ці дерева. Я до завідуючої, нащо ви зрізали? Вона каже, батьки жалілися, що дерева ламаються. Дерева не були хворими, це здорові ялини. Для чого було їх зрізати? Вони були окрасою нашої школи, було чисте повітря. Вони довго живуть. Це є довговічні дерева”, – говорить Надія Косенко.

Зрізані ялини. Суспільне Тернопіль

Щоби дізнатися, чому зрізали дерева, кореспонденти Суспільного звернулися до адміністрації навчального закладу. Директорка школи Галина Підгайна розповідає, ялини спричиняють руйнацію будівлі і загрожують здоров’ю та життю дітей.

Галина Підгайна, директорка ЗОШ №8 Тернополя. Суспільне Тернопіль

“Ці ялини розташовані на дуже близькій відстані до закладу. За будівельними нормами дерева, великі насадження повинні бути не менш як за 14 метрів від закладу. Візуально видно, що тут віддаль була, он зруб дерева, не більше як 3-4 метри. Також вони спричинили руйнацію будівлі, карнизу на школі. З того боку теж близько росли ялини, і в класах було темно, в нижньому приміщенні дуже чути цвіль. Вони можуть спричинити аварійні ситуації. Коли таке дерево повалиться, то може зруйнувати будівлю і загрожувати життю і здоров’ю дітей”, – сказала Галина Підгайна.

На місці зрізаних дерев. Суспільне Тернопіль

Галина Підгайна звернулися з листом до міського управління житлово-комунального господарства та екології, щоб обстежили дерева. Там створили комісію, яка виїжджала на місце. Представниця комісії Світлана Молодецька розповідає, за дозволом щодо зрізання дерев на території школи адміністрація закладу зверталася не вперше.

Світлана Молодецька, учасниця комісії. Суспільне Тернопіль

“Попередніми роками, коли адміністрація зверталася щодо їх видалення, комісія видалення не погоджувала. Рекомендувала провести обрізку гілля. Дійсно, гілля в цих ялин було обрізане. Врахували їхні значні розміри вище будівлі школи, а також те, що ялини мають поверхневу кореневу систему. Саме це призводить до того, що при сильних поривах вітру такі високі дерева найчастіше падають. Прийняли рішення про необхідність видалення цих дерев. Тим паче, що дерева ростуть на території навчального закладу”, – розповіла Світлана Молодецька.

Члени комісії склали акт та видали ордер на зрізання 12 дерев, каже учасниця комісії. Наразі біля школи зрізали шість ялин.

Дерева обстежили фахівці Держекоінспекції області. Суспільне звернулося до них за коментарем, чекаємо на відповідь.

Біля восьмої школи Тернополя. Суспільне Тернопіль

Що робитимуть зі зрізаними деревами, ще не визначилися, розповідає директорка школи Галина Підгайна.

Ірина Гулька каже, дерева зрізали, щоби продати.

“Ці дерева просто підготували для того, щоби продати. Багато людей з нашого району хочуть зібратися, прийти в школу, покликати директорку і запитати, хто їй дозволив зробити цей злочин? І ще хочу попросити всіх людей не бути байдужими, забрати ці дерева, зробити піддони і відправити хлопцям на фронт”.