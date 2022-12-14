На Тернопільщині майже 3,7 тисячі краян шукають роботу

За 11 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися майже 24,3 тис. осіб, з них 21 тис. були визнані безробітними, з їх числа більше 2 тис. – переселенці.

915 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Після завершення цих робіт 270 осіб змогли працевлаштуватися.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 1456 безробітних, що допомогло 96,4% з них знайти місця праці. 17 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання, 3 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

Загалом від початку року служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи 10 тис. вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці для 8,2 тис. краян, з них 404-м внутрішньо переміщеним особам.

На 1 грудня 2022 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці для 3666 безробітних. Із них 72,8% – жінки, кожен четвертий – молодь до 35 років. 442 особи – переселенці.

Роботодавці Тернопільщини мають найбільшу потребу у водіях, швачках, вчителях, слюсарях, електромонтерах, продавцях. Постійно є робота для лікарів та медичних працівників.