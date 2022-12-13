Тернопільщина знову зазнала гіркої втрати. Загинув Максим Михно

09 грудня 2022 року загинув житель села Рохманів Шумської громади – сержант Максим Іванович Михно, 1988 року народження, виконуючи бойове завдання у Луганській області. Про це повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Рідні та односельчани висловлюють найкращі слова про Максима, який був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та допомагав.

Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху. Справжній патріот, який пройшов надскладні випробування війною, починаючи з 2014 року. Завжди та в усьому проявляв мужність та вірність – слову, присязі, Україні. Був депутатом Шумської міської ради минулого, VII скликання.