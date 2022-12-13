Тернопільщина знову зазнала гіркої втрати. Загинув Максим Михно
Захищав Україну у складі інженерно–саперного відділення саперного взводу механізованого батальйону.
Рідні та односельчани висловлюють найкращі слова про Максима, який був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та допомагав.
Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху. Справжній патріот, який пройшов надскладні випробування війною, починаючи з 2014 року. Завжди та в усьому проявляв мужність та вірність – слову, присязі, Україні. Був депутатом Шумської міської ради минулого, VII скликання.
Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Максима!
Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом.