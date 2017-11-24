Тернопільські активісти вимагають розкриття справи щодо розкрадання коштів, виділених на реабілітацію бійців АТО

Вільні Люди вимагають від ГПУ розслідувати корупцію у сфері реабілітації учасників АТО.

Відповідне депутатське звернення до Генеральна прокуратура Україниподав Андрій Левус, Керівник Проводу “Вільних Людей”. Йдеться про ймовірне розкрадання державних коштів керівництвом медичного центру “Віасан” на суму 450 тис. грн.

Близько року тому, на підставі заяви Івана Ковалика, координатора Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану, було відкрито кримінальне провадження.

“Ці кошти мали бути витрачені на допомогу військовим, які отримали психологічні травми у зоні проведення АТО. Власники фірми вирішили нажитися на державних коштах у той час, коли багато наших друзів, волонтерів на добровільних засадах займаються наданням психологічної допомоги, сотні тернополян воюють, тисячі допомагають військовим. Окрім цього, фірма є непересічною, оскільки її власниками є дружина та син Ігоря Малярика – офіцера СБУ”, – говорить Іван Ковалик.

За час проведення досудового розслідування, яке триває вже понад рік, так і не було повідомлено про підозру винним особам, обвинувальні акти до суду не направлялися.

Нагадаємо, влітку 2016 року активісти виявили обставини, що свідчать про розкрадання коштів, призначених для психологічної реабілітації бійців АТО. Йдеться про 450 тис. грн., виділених у результаті здійснення тендеру у держзакупівлі. Згідно вказаного договору, курс реабілітації повинен складати не менше 40 годин на одну особу протягом не менше 14 календарних днів. При цьому, строк дії договору 18 – 31 грудня 2015 року. Надзвичайно короткий термін та велика кількість осіб, що реабілітовуються, наштовхують на думку про шахрайство.