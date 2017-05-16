У Тернополі депутат самотужки почав зносити фундамент незаконної забудови (фотофакт)

Вчора депутат тернопільської міської ради Михайло Сиротюк разом з небайдужими тернополянами розпочали демонтаж фундаменту під МАФ (мала архітектурна форма), який був нахабно і поспіхом зведений без жодних дозволів на зеленій зоні та ще й поряд з пішохідним переходом і зупинкою вул.Київська, 1. Про цю подію депутат повідомляє у мережі Фейсбук.

Після вчорашньго дня магазин там не сяде і ми виграли трохи часу, щоб отримати дозвіл на повний демонтаж, далі справа за застосуваням важкої техніки.

Наразі готую черговий пакет звернень для того щоб перевірили документи всіх МАФів на моєму виборчому окрузі 38. Сподіваюсь на підтримку депутатів, міськради і не байдужих тернополян.