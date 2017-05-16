34-річний тернополянин проігнорував поліцейських і за це поплатився

До Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від ошуканого чоловіка. Молодик повідомив, що став жертвою шахраїв.

Як розповів потерпілий, нещодавно у нього викрали ноутбук, який він залишив в салоні транспортного засобу. 14 березня до нього зателефонував невідомий та повідомив, що може повернути майно власникові, але за винагороду. Сума не мала – 200 американських доларів. Їх чоловік обміняв на національну валюту.

За умовами домовленості, сторони повинні були зустрітись в одному із торгових центрів Тернополя. Коли тернополянин прибув за вказаною адресою, знову пролунав дзвінок. Аферист зазначив нові умови: тепер житель обласного центру повинен був перерахувати кошти через термінал на вказаний рахунок.

Вражає той факт, що до парубка навіть підходили працівники поліції, та запевняли не здійснювати трансакцію, оскільки це перевірена схема шахраїв. У відповідь правоохоронці почули, що чоловік знає, що робить та допомоги правоохоронців не потребує.

Після успішного переказу, 34-річний чоловік зв’язався з шахраями, які попросили ще грошей. Цього разу на таксі, сума не мала – 600 гривень. В результаті чоловік втратив п’ять тисяч двісті гривень.

Молодик зрозумів, що ноутбука не побачить, коли вже пройшов великий проміжок часу, а майно так і не повернули . Шахраї після отриманої винагороди вимкнули телефон та більше на зв’язок не виходили. За допомогою до поліції звернувся вже згодом.

Відомості про подію внесено до ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.