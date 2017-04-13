Облавтодор самоусунувся: на Теребовлянщині шукають, куди подіти сміття перед приїздом гостей

Проблема зі “збутом” сміття — №1 не тільки для Львівщини. У соцмережах просять допомогти очистити територію у селі Воля Теребовлянського району. 23 квітня тут відбудеться автозаїзд “Любительський Drag Rasing”.

“Шукаємо можливість вирішити проблему зі сміттям у с. Воля Теребовлянського району, поруч із місцем проведенням запланованого заходу, — пише тернополянин Олександр Чурілов. — Очікуємо гостей з інших міст. Якщо залишити все як є, кількість сміття з часом лише збільшиться. Облавтодор самоусунувся. Голова Микуленець відгукнувся, але немає власної техніки і коштів. Звертаюсь до громади Теребовлі! Коли робимо суботник? Учасники ГО “Стрітер Тернопіль” і ГО “Сокіл” готові долучитися до прибирання великою компанією. Друзі, потрібна техніка, солярка і сміттєзвалище яке прийме сміття, пересунути його з місця на місце не варіант”, — кінець цитати.