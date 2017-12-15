У Тернополі дітям за відеоролики вручили дипломи

В Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості проводився І тур конкурсу дитячих відеороликів “Професія очима дітей”. До участі у цьому конкурсі були залучені учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Тернополя та Тернопільського району.

Зокрема, до участі у конкурсі подано по 6 відеороликів в номінаціях “Індивідуальний проект” та “Груповий проект”.

Відеоролики подали Тернопільські шкорлярі, які відвідують медіа-школу “StandUP”; учні Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст., Тернопільської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ №29 ст. з поглибленим вивченням іноземних мов, Тернопільської ЗОШ-правового ліцею №2, Української гімназії ім. І. Франка, Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №13 ім. А. Юркевича, Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру.

При визначенні переможців враховувались та оцінювались: відповідність заявленій тематиці Конкурсу, оригінальність ідеї, міра інформативності, яскравість та виразність роботи, новизна використовуваного сюжету.

14 грудня в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулося нагородження усіх учасників конкурсу. Директор центру зайнятості Анатолій Куриляк подякував усім дітям та представникам навчальних закладів, які прийняли участь у конкурсі та провів урочисте вручення дипломів. Так, в номінації “Індивідуальний проект” – перемогу здобули Юліана Курніцька (Тернопільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ №29 ст. з поглибленим вивченням іноземних мов) та Христина Баран (Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.). В номінації “Груповий проект” – перемогли – Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр та Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Роботи переможців передані в обласний центр зайнятості для участі у ІІ турі Конкурсу.

Поділіться:









