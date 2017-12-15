Батьки не повинні оплачувати жодних додаткових коштів за перебування дітей у ДНЗ – заява фракції «БПП «Солідарність»

15 грудня на сесії міської ради фракція Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» запропонувала проект рішення, який дає можливість скасувати оплату за відвідування позашкільних та дошкільних навчальних закладів Тернополя для дітей, які не прописані в обласному центрі.

Фракція партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» виступила з ініціативою скасувати пункт №4 рішення Тернопільської міської ради №7/14/19 від 24.02.2017 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг». Депутатський корпус не підтримав проект рішення, запропонований фракцією «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Натомість проголосував за призупинення дії 4-го пункту до 1 квітня 2018. Це означає, що вирішення проблеми лише відтерміновано. 1 квітня вичерпується термін дії цього протокольного рішення і вступає в силу інше рішення, яке передбачає оплату батьками коштів у ДНЗ Тернополя за перебування дітей, які прописані у навколишніх населених пунктах.

Позиція фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» є незмінною – батьки не повинні оплачувати жодних додаткових коштів за перебування дітей у дошкільних начальних закладах. Адже 53-ю статтею Конституції України встановлено, що держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних начальних закладах.

Наша фракція буде продовжувати свою послідовну роботу, яка спрямована на повне скасування оплати додаткових коштів за навчання дітей. Будемо працювати наполегливо проти будь-якої дискримінації дітей у всіх навчальних закладах. З наступного року будемо знову порушувати питання щодо повного скасування дискримінаційного рішення Тернопільської міської ради №7/14/19, що дасть можливість остаточно вирішити дану проблему.